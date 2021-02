Quest’anno, causa la pandemia, il carnevale scivolerà via, parecchio ridimensionato, lasciando deserti tutti quegli spazi solitamente dedicati ai cortei, alle maschere, ai balli, ai divertimenti, alla musica. Non mancano, comunque, le iniziative per marcare presenza, per ricordare (nell’osservanza delle misure anticovid) che il carnevale è arrivato anche questa volta, per rammentare poi (grazie a filmati, a fotografie e a giornalini) quanto è stato fatto in passato e quanto verrà riproposto in futuro: quando il pericolo del coronavirus (ma ci vorrà tempo) inizierà ad affievolirsi in modo concreto, anche se la guardia non potrà mai essere completamente abbassata perché il virus, difficilmente, si darà per vinto. I costumi, gli strumenti musicali, le maschere, i coriandoli dovranno attendere...