La settimana che ci siamo lasciati alle spalle si è chiusa nel segno della speranza. Quella legata al gran tormento del coronavirus, con Alain Berset a prevedere un abbandono del pass Covid a breve. C’è una speranza collettiva e una speranza personale e familiare, che ha però assunto una dimensione ampia, che è stata appoggiata dalle forze politiche progressiste, dal Vescovo Valerio Lazzeri e dal Consiglio di Stato, con in prima linea il leghista Norman Gobbi. Negli scorsi giorni si è riaccesa la luce della speranza per la diciannovenne India e la sua famiglia. Da dieci anni risiedono in Ticino, ma nei loro confronti è pendente l’espulsione dalla Svizzera in direzione del Paese d’origine, l’Etiopia. Una nazione con la quale la Svizzera ha sottoscritto un accordo che disciplina la cooperazione...