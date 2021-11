Il battellino è già pieno di addobbi natalizi. Domani è la prima domenica d’Avvento e Asia, da competitiva microinfluencer del lago, vuole essere la prima a diffondere sulle onde del Ceresio le note liete di questo tempo di speranza verso il Natale. Gesù Bambino arriverà con un mesetto d’anticipo per i popolari-democratici di Lugano che domattina riceveranno in regalo da spacchettare il nuovo presidente sezionale, il Beltra. Non è proprio nuovo di pacca, ma è l’usato sicuro che sa di cosa parla e sa cos’è la politica, anche quella che fa esclamare: «Dagli amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi guardo io». Soprattutto, il Beltra, porta entusiasmo e non ama l’odore di naftalina. Insieme al suo municipale e presidente dell’Ambrì Filippo Lombardi è un gran sostenitore del Polo sportivo e degli...