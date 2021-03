Qualche polemica locale legata a dossier molto caldi (in particolare a Lugano) e la pandemia quale macrotema che sta catalizzando tutta l’attenzione, non per forza elettorale; ma fa indubbiamente da sfondo in vista dell’appuntamento del 18 aprile per il rinnovo di Municipi e Consigli comunali. Tutto il resto è contorno, quando non vera e propria noia. Quanto interessino le elezioni comunali 2021 è la domanda che rimane sospesa e alla quale troveremo una risposta solo una volta chiuse le urne e calcolata la semplice proporzione tra gli elettori potenziali e quelli realmente votanti. Intanto a rompere il silenzio e lo schema precostituito in questa fase pandemica che ha annullato quelle occasioni d’incontro che da sempre animano la campagna elettorale, è stato il PPD con il congresso online di...