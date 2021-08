«La Romandia ha i mezzi finanziari, il sapere scientifico e le infrastrutture mediche per realizzare un unico grande centro ospedaliero universitario romando in grado di diventare polo di attrazione mondiale nel campo della sanità. È giunto il tempo di una fusione fra gli ospedali universitari di Ginevra (HUG) e di Losanna (il CHUV)». Questo il progetto che ha lanciato nei giorni scorsi il presidente della Società vodese di medicina Philippe Eggiman in un numero speciale della rivista ufficiale dell’Ordine dei medici vodesi dedicato al tema. Un appello rivolto ai colleghi del Cantone Ginevra, i cui toni rasentano la boria: «Non fingiamo di non saperlo: nel campo medico-sanitario, tutto ciò che è possibile fare altrove nel mondo è disponibile nel bacino lemanico - scrive il dottor Eggiman -....