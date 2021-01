Nell’anno del centenario della nascita (di cui abbiamo ampiamente parlato in queste pagine) Adelphi manda in libreria un piccolo volume di Leonardo Sciascia. Raccoglie i suoi scritti sul cinema. E persino tre soggetti cinematografici che il grande scrittore aveva scritto molti anni fa e che fino a oggi sono rimasti inediti. Il volume si intitola: «Questo non è un racconto», proprio tra virgolette. Ed è un gioiello che ci fa riflettere: perché è una lunga storia che parte da lontano e arriva fino a oggi, e spiega bene come siano cambiate le regole del gioco in quel mondo culturale che teneva assieme teatro, poesia, letteratura e cinema. Negli ultimi anni il cinema è diventato la tentazione di tutti gli scrittori di romanzi. E adesso anche le serie sono diventate un’altra tentazione. Il perché...