Le parole sono importanti, gridava Nanni Moretti. Quanto un gol o una parata impossibile, venendo al calcio. Lo sono perché, banalmente, definiscono l’epoca in cui viviamo. Abbiamo riavvolto più volte il nastro di PSG-Basaksehir. E abbiamo ascoltato. Le parole, già. Una in particolare: «nero». L’ha pronunciata il quarto uomo o forse il segnalinee. Toccherà all’inchiesta aperta dall’UEFA stabilire chi ha detto cosa. Immediatamente, i nostalgici e i revisionisti hanno derubricato l’accaduto. Come se, appunto, indicare qualcuno come «nero» fosse normale. Anticipiamo: non lo è. Perché quell’espressione si porta appresso un senso di diffidenza, disprezzo anche. E perché ferisce. Nonostante sia, e qui forniamo un piccolo assist a Sebastian Coltescu o chi per lui, ancora qualcosa di insito nella nostra...