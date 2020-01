Osvaldo Migotto

Elissa Slotkin, parlamentare americana che durante la presidenza di George W. Bush ha lavorato come analista politica per la CIA, recandosi anche in missione in Iraq a fianco delle truppe USA, sostiene che la maggior parte dei conflitti scoppiano senza che vi sia una reale intenzione delle parti in causa di giungere a una guerra. Il concetto è stato espresso dalla...