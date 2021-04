Negli ultimi trent’anni mentre la percentuale degli utili delle grandi società multinazionali è aumentata, quella dei salari è diminuita e i grandi Paesi hanno avuto sempre maggiori difficoltà a tassare questi profitti. «Bisogna quindi fermare questa corsa verso il basso della tassazione dei profitti delle multinazionali e far sì che l’economia globale possa continuare a crescere grazie ad un sistema fiscale più equo». In questo modo il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha presentato lo scorso 5 aprile la proposta per sbloccare la situazione di stallo dei negoziati nell’ambito dell’OCSE tesa a frenare contro la sempre più diffusa elusione fiscale delle multinazionali. In realtà, il vero obiettivo di Washington è un altro: per cercare di ottenere il via libera dal Congresso statunitense...