Parliamo delle negoziazioni con l’UE relative all’Accordo istituzionale per le quali non possiamo certo felicitarci con il nostro Governo. Giusto riconoscere le attenuanti: l’inizio infelice della trattativa con l’altrettanto infelice ministro degli Esteri Burkhalter ed il suo braccio destro Yves Rossier, spedito in velocità a fare l’ambasciatore a Mosca affinché non potesse più far danni negoziando con Bruxelles. Sua e non dei rappresentanti dell’UE l’improvvida idea di affidare un ruolo alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) nel caso di dissenso tra le parti.

Ma veniamo agli ultimi passi. L’ambasciatore Balzaretti, delegato dal Consiglio federale per le trattative, è tornato nel dicembre 2018 con un testo da lui definito il migliore possibile e che suggeriva di accettare e firmare....