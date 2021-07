La lotta per il controllo del Movimento 5 Stelle fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte continua ad agitare la cronaca politica in Italia. Alla fine della scorsa settimana è stato infine pubblicato il nuovo statuto, frutto di lunghe e riservate trattative, su cui i suoi iscritti saranno chiamati a votare via Internet il 3-4 agosto prossimi. La sua principale novità è il ridimensionamento del ruolo di Garante, ossia Beppe Grillo, il quale continua a essere «il custode dei valori fondamentali dell’azione politica del M5s» e conserva «il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, delle norme dello statuto» ma si trova ora di fronte alla nuova figura del presidente, ossia Giuseppe Conte, il quale è «l’unico titolare e responsabile della determinazione e dell’attuazione dell’indirizzo politico...