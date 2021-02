Meglio un rinvio con la speranza di poter assistere ad una competizione vera, piuttosto che mettere in palio il titolo iridato in una gara annacquata come sarebbe risultato il superG femminile con la partenza abbassata. In attesa che il Mondiale decolli, raccolgo qualche curiosità sulla Perla delle Dolomiti, adagiata nella splendida Conca ampezzana.

Meta glamour, cornice ideale di molti set cinematografici (quanti cinepanettoni con Boldi e De Sica!), Cortina col passar degli anni ha perso gran parte del suo bagaglio culturale ladino e sembrava addirittura avviata verso il declino (complice una viabilità per la quale un solo aggettivo è appropriato: catastrofica), ma ha saputo frenare l’erosione della sua attrattività anche grazie alla prospettiva di questi Mondiali e delle Olimpiadi invernali...