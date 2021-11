Murat Yakin ama i sigari. E, abbiamo scoperto di recente, pure l’hockey su ghiaccio. Non sappiamo, per contro, se il commissario tecnico della Nazionale sia un appassionato di cavalli. Come Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus oramai etichettato con la filosofia del «corto muso». Max aveva sbandierato il concetto nel 2019, nel pieno della lotta scudetto con il Napoli, inconsapevole che non se ne sarebbe più liberato. «Nell’ippica - aveva spiegato in conferenza stampa - il cavallo che vince la corsa può spuntarla anche per pochi centimetri, mettendo davanti all’avversario semplicemente il musetto. Di qui l’espressione tecnica corto muso». Una sorta di neologismo subito intercettato dalla Treccani e, va da sé, dalla critica italiana, sempre pronta a mettere in discussione Allegri e...