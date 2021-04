Il ribasso solo lieve ieri in Borsa del titolo Credit Suisse mostra da un lato che le misure di riorganizzazione sono state accolte bene dal mercato, dall’altro che c’è ancora cautela da parte di molti investitori. La cautela è comprensibile, si vuole vedere se e quali sviluppi ci saranno nei recenti capitoli - soprattutto quelli del fondo Archegos e della società Greensill - segnati da investimenti e gestione dei rischi sbagliati. Lo stesso CS ha affermato che senza le operazioni palesemente scentrate non ci sarebbe la perdita di circa 900 milioni di franchi per il primo trimestre 2021 che ora la banca prevede, perché le attività nel complesso stavano andando bene.

La sostituzione dei responsabili CS dell’investment banking e della gestione dei rischi rappresenta un segnale netto e atteso....