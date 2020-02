Mischiandosi inevitabilmente (e sciaguratamente) con la campagna per le elezioni comunali del prossimo 5 aprile, il salvataggio della Lugano Airport SA negli scorsi giorni ha già fatto volare gli stracci. D’altra parte non c’è più altro da far volare ad Agno. Il tema sarà oggetto di una doppia votazione popolare il 26 aprile, una cantonale sui crediti stanziati dal Gran Consiglio...