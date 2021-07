L’accelerazione dell’inflazione negli Stati Uniti induce a temere che siamo a un punto di svolta delle politiche ultraespansive delle banche centrali. Infatti in giugno è salita al 5,4% rispetto all’anno precedente, ossia al ritmo più alto dall’agosto 2008. Anche l’indice depurato dall’andamento dei prezzi più volatili dell’alimentare e dell’energia è balzato dal 3,8% di maggio al 4,5% di giugno. Questi incrementi stanno mettendo in discussione la spiegazione della Federal Reserve americana, fatta propria anche dalla Banca centrale europea e dai mercati finanziari, che questi aumenti sono temporanei, dovuti all’incremento dei prezzi delle materie prime, a colli di bottiglia formatisi nelle catene produttive, come la carenza di semiconduttori, e a problemi logistici che hanno fatto impennare...