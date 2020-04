Abbiamo ascoltato l’altro ieri quel che sull’uso della mascherina ha detto la persona più saggia in questa pandemia: il dottor Merlani. Per noi fanno stato le sue parole chiare e precise. A beneficio dei lettori approfondiamo la questione nel servizio alle pagine 4 e 5: il farmacista cantonale dottor Zanini vi conferma quel che va confermato. Ma oggi sembra che tutti voglian dire la loro. Bisognerebbe invece essere umili e prudenti. Anche i medici: hanno sì competenze sanitarie, ma non economiche in fatto di produzione e approvvigionamento per 8 milioni di persone in piena emergenza mondiale. Pertanto, anche a costo di scontentare qualcuno, diciamo: lettere e letterine, articoli e articolesse su «mascherina sì, mascherina no, mascherina ma» #restateacasa. Il Corriere del Ticino non sarà lo...