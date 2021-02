Festeggiamo mezzo secolo di suffragio femminile. Era il 7 febbraio 1971 quando il popolo (maschile) svizzero accordò anche a noi il diritto di voto e di eleggibilità. Arrivammo al seggio elettorale 53 anni dopo la Germania, 52 dopo l’Austria, 27 dopo la Francia e 26 dopo l’Italia, e non ci arrivammo nemmeno al primo colpo.

Il 1. febbraio 1959 gli uomini ci avevano rimandato ai fornelli con un secco 66,9% di no. Seppur il risultato del voto del 1971 fu altrettanto incontestabile di quello del 1959, il suffragio femminile non fu un parto facile, neppure questa volta. Soltanto tre anni prima il Consiglio federale aveva preso in considerazione la possibilità di aderire alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), senza tuttavia sottomettersi agli articoli che sancivano i diritti politici...