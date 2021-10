E adesso si fa interessante. Per davvero. Vincendo contro Irlanda del Nord e Lituania, la Svizzera ha parzialmente rimediato al passo falso commesso a Belfast nel mese di settembre. Due successi attesi, sì, ma non scontati. Fondamentali, però, per continuare a credere di poter volare verso il Qatar - fra un annetto circa - senza dover prima effettuare insidiosi scali obbligati. A Roma, il 12 novembre, la selezione di Murat Yakin godrà del lusso di avere il destino nelle proprie mani. Un fatto il cui peso specifico, nel contesto che attenderà i rossocrociati, potrebbe rivelarsi relativo. Ma, fino a prova contraria, resta un atout.

