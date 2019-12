Il 2019 passerà alla storia come un anno infame per la politica ginevrina. Guerre feroci fra partiti e all’interno dei partiti; dimissioni a raffica di politici e richieste di dimissioni ai più alti magistrati del Cantone... La crisi è profonda e diffusa e i toni sono velenosi e inusuali per un Paese come la Svizzera basato sulla ricerca del consenso e il rispetto reciproco.

L’anno...