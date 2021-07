Dopo mesi spesi a discutere degli effetti della pandemia sull’economia e a varare misure di aiuto ai settori e ai lavoratori più colpiti, è finalmente arrivato il momento di guardare al futuro e parlare di ripresa. Ossia di ritornare su quel sentiero di crescita economica che la Svizzera stava percorrendo fino a un paio di anni fa.

Le politiche di rilancio hanno successo se possono poggiare su solide basi e in questo senso il nostro Paese è tra quelli che meglio hanno resistito alla crisi. Qualche cifra in ordine sparso: la Confederazione ha registrato una minore contrazione del PIL nel 2020 rispetto alla Zona Euro e a colossi come USA e Cina e con un saldo positivo della bilancia dei servizi è stata in grado di tenere entro i confini nazionali circa 400 mila posti di lavoro che altrimenti sarebbero...