Vettel cantante è stata la cosa più allegra che ci abbia regalato la Ferrari nel 2020. La sua interpretazione di Azzurro, mentre rientrava ai box dopo il GP di Abu Dhabi, è stata esilarante e anche un pochino commovente, perché nelle sue parole c’erano affetto e riconoscenza nei confronti della squadra di Maranello con la quale ha gareggiato per sei anni senza riuscire ad aggiungere un Mondiale ai quattro conquistati con la Red Bull. Un peccato. Che Seb, spazzando il campo da equivoci, ha definito «un fallimento». Era stato così anche per Fernando Alonso, pure lui arrivato in Ferrari con due allori iridati ed uscitone con una valigia di amarezze. Colpa quindi Vettel, il lungo digiuno della Ferrari? No, ma anche. Perché l’instabilità emotiva di Sebastian è costata alla Ferrari un titolo, se...