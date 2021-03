L’era dello strapotere PDC in Vallese è destinata a chiudersi il prossimo 28 marzo? È possibile. I risultati delle elezioni cantonali del 7 marzo scorso indicano infatti che il partito potrebbe perdere la storica maggioranza assoluta in Consiglio di Stato. Se nel 2017 i tre candidati PDC avevano sbaragliato la concorrenza già al primo turno, nel 2021 solo Roberto Schmidt e Christophe Darbellay si sono piazzati in testa alla prima tornata. Il terzo candidato PDC - Serge Gaudin, di Évolène, nella Val d’Hérens -, ha ottenuto la bellezza di 11.000 voti in meno di Darbellay e soprattutto soltanto 700 voti in più del consigliere nazionale UDC Franz Ruppen, di Naters nell’Alto Vallese. Nella precisazione del luogo d’origine di Gaudin e di Ruppen sta il dilemma politico con cui è confrontato il Vallese...