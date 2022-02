Un tempo, neppure tanto lontano, le vedevamo sul viso degli asiatici che sfrecciavano in bici o in moto nel traffico delle loro metropoli sotto una cappa nera, un bozzolo denso di fumi di scarico e inquinamento. Oppure sul volto dei medici impegnati in un intervento chirurgico. Sembravano oggetti di un mondo lontano, estraneo. Da due anni le mascherine sono invece diventate un indumento che ci appartiene, che ha scandito la nostra quotidianità, le nostre nevrosi (quante volte prima di entrare in un locale abbiamo infilato la mano in tasca senza trovarle?), la necessità di avere con noi uno strumento di protezione rassicurante. Uno strumento capace - come hanno spiegato i medici e gli specialisti - di proteggerci dal virus, da un pericolo invisibile, insidioso e presente. Uno strumento, inizialmente...