Si dice che il Ticino sia un laboratorio di fenomeni che, presto o tardi, troviamo anche a livello federale. In certi casi il processo è lungo, per motivi prettamente culturali, e può durare anche decenni: ma quando ci si mette la politica a battere la gran cassa cavalcando le emozioni, il passaggio dal sud al nord delle Alpi è più veloce. È il caso dello stop alla «dissimulazione del volto in pubblico», nota anche come iniziativa «anti-burqa», plebiscitata con il 65,4% dei votanti nel settembre del 2013 nel nostro cantone (con tanto di iscrizione nella Costituzione cantonale) e che il prossimo 7 marzo sarà uno dei temi federali in votazione. Un recente sondaggio dell’Istituto di ricerca gfs.bern ha mostrato il sì all’iniziativa al 56%, con oltre i due terzi degli interpellati che si sono detti...