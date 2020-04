Quando i fatti sono nuovi e complicati e richiedono competenze specifiche per essere conosciuti, bisogna far capo a chi ha le competenze. Noi comuni mortali non siamo in grado di indagare come il virus SARS-CoV-2 agisca nell’organismo umano e tra organismi umani: ci sono gli esperti. La competenza ha ritrovato il suo posto. Che è quello della conoscenza (non della decisione). E non deve sorprendere che i competenti dicano cose diverse (se però evitano di azzuffarsi come i politici nei talk show è meglio). Il mondo non è in bianco e nero. Ci sono aspetti che la scienza non ha ancora chiarito: per tentare di spiegarli formula ipotesi, in attesa che le evidenze scientifiche le confortino o le confutino. Sulle ipotesi è bene, è necessario che ci sia confronto. Civile e corretto, non da tifosi....