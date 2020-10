Più che un ragionamento è un brusio. Corre per la case edi-trici, per quelle di produzione cinematografica, negli studi musicali dove incidono gli artisti. Forse persino negli studi di progettazione architettonica e magari nelle case di moda. Il brusio dice questo: che romanzi si stanno scrivendo in questo momento storico? Che tipo di poesie? Quali film si proveranno a girare? E con quali sceneggiature? E naturalmente a che immaginario attingere in un’epoca così incerta, dove la parola futuro sembra lesionata, e tutto quello che si faceva prima è fortemente intaccato? La COVID-19 cambierà il nostro immaginario? In realtà a guardare quello che accade proprio no, gli scrittori continuano a pubblicare gialli e libri dove il tempo e il mondo sono ancora quelli di prima, la musica fa altrettanto...