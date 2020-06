C’è il fascismo dietro l’angolo? Lo studioso grigionese Nidesh Lawtoo – che intervistiamo nel CorrierePiù di oggi – ha scritto un saggio dal titolo intrigante: (Neo)fascismo: contagio, comunità, mito in cui confronta la retorica di Hitler e Mussolini con quella dei nuovi leader politici, a partire da Trump.

Di fronte al sospetto che alcuni protagonisti della cosa pubblica, in particolare i populisti, siano tentati dal fascismo occorre essere chiari: se anche fosse, nella stragrande maggioranza dei casi non riuscirebbero ad imporre regimi di quel tipo. Non siamo negli anni Trenta del Novecento. Il fascismo storico è fallito nell’orrore e nel sangue. La democrazia liberale è il sistema politico di gran lunga più diffuso nel mondo.

Non dobbiamo dimenticare alcune caratteristiche peculiari del fascismo...