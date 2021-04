Il vento di questi giorni si fa sentire particolarmente sulla collina di Comano dove la fresca brezza primaverile è preludio di grandi cambiamenti in casa RSI. Cambiamenti dei quali, a dire il vero, si sente parlare da anni ma che fino ad oggi, nonostante i proclami, sono sostanzialmente rimasti lettera morta a seguito dell’adozione di una strategia attendista tesa a far sì che le patate bollenti finissero nelle mani di qualcun altro. Nella fattispecie di Mario Timbal, da una quindicina di giorni ufficialmente ai vertici di un’azienda che lo ha celto proprio per questo: per trasportare finalmente il servizio pubblico radiotelevisivo di lingua italiana in un terzo millennio nel quale, ad oggi, è entrato solo in parte. Se da un profilo prettamente tecnico la «piccola» RSI infatti ha poco ad...