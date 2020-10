L’aumento dei contagi e soprattutto il rischio di una seconda ondata della pandemia fanno temere che il forte rimbalzo dell’economia in molti Paesi si stia esaurendo. Il messaggio è stato chiaramente esplicitato dal presidente della Federal Reserve americana, Jay Powell, il quale ha addirittura parlato di una tragedia per l’economia americana. Un discorso simile proviene dalla Banca centrale europea che ha chiesto di poter far diventare permanente la politica di continue iniezioni di liquidità, il famoso quantitative easing, e di allentare le norme che restringono la libertà di movimento dell’istituto di emissione. E in effetti negli Stati Uniti i dati sulla ripresa e soprattutto sul miglioramento del mercato del lavoro diventano sempre più esili e hanno convinto le autorità monetarie che...