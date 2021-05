Rinviate da giugno a settembre a causa della pandemia del COVID 19, le votazioni comunali di Milano e di Roma sono già alla ribalta di una scena politica che non ha mai smesso di essere turbolenta. In piena contraddizione infatti con la sua formula, il governo «di unità nazionale» presieduto da Mario Draghi non ha per nulla segnato in Italia l’inizio di un periodo di tregua politica. I partiti italiani stanno invece riuscendo in quello che si potrebbe anche definire un piccolo miracolo: mentre da una parte lasciano procedere Draghi indisturbato o quasi nel suo lavoro di definizione del piano di spesa degli aiuti dall’UE, ragion d’essere del governo di unità nazionale, dall’altra continuano imperterriti le loro guerre più o meno intestine.

