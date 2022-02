A seguito della guerra arabo-israeliana dello Yom Kippur, scoppiata nell’ottobre del 1973, Arabia Saudita, Libia, Iran, Iraq e alcuni altri Paesi mediorientali decisero, come risposta alle forniture militari USA allo Stato ebraico, un aumento del 70% del prezzo del barile di petrolio seguito dal taglio della produzione e dall’embargo contro gli Stati Uniti e le nazioni alleate che sostenevano Israele. L’embargo decretato dall’OPEC fermò le auto negli USA e in Europa, Svizzera compresa, dove presero il via le «domeniche senz’auto», un modo ecologico per far fronte all’improvvisa carenza di petrolio.

A quasi mezzo secolo da quegli eventi, che sottolinearono quante fosse pericolosa l’eccessiva dipendenza energetica dell’Occidente da Paesi lontani e non sempre affidabili, con lo scoppio della crisi...