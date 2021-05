Angelo Renzetti lo ha detto più volte. «Con tutto quello che ho visto e sentito in questi anni, potrei scrivere un libro». Fosse per noi, gli dedicheremmo un lungometraggio. Intelligente e competente. Scaltro ma anche troppo buono. Generoso e accessibile. In Ticino, e sicuramente nel mondo dello sport cantonale, pochi personaggi hanno un fascino paragonabile a quello del presidente del FC Lugano. Da farci un film, appunto. Ci vengono in mente Jep Gambardella e la sua sensibilità. A differenza del protagonista de La grande bellezza, una volta raggiunta l’età della pensione il patron bianconero non si è però ritrovato nella condizione di poter scegliere. Ricordate le parole dello scrittore interpretato in modo magistrale da Toni Servillo? «La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni...