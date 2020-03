Gesto storico e suggestivo quello avvenuto ieri davanti a una Piazza San Pietro vuota e battuta dalla pioggia: papa Francesco ha presieduto in mondovisione - ma quasi in solitudine - la preghiera sul sagrato della Basilica per invocare la fine della pandemia. Poi la benedizione eucaristica e la remissione di tutti i peccati. Si può pensare ciò che si vuole delle indulgenze, una pratica che resta ecumenicamente problematica (lo scisma cosiddetto protestante nacque anche dalla rivolta di Lutero contro il traffico di indulgenze). E si può obiettare che Roma da tempo ha precisato che, per conseguire le indulgenze, i fedeli non devono sborsare soldi ma pentirsi, ripudiare il peccato e confessarsi. Tuttavia ci pare improprio, oggi, rispolverare una diatriba teologica non ancora risolta. La Chiesa...