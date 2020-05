Restiamo alle belle notizie. Dopo troppe settimane di angustia fanno bene. Ieri per il Ticino è stata la giornata del doppio zero: zero decessi e zero contagi. È la prima volta nell’emergenza. Il sole splendeva. Ma c’è un’altra bella notizia, con valenza simbolica. Giunge dalla Catalogna. María Branyas, che vive a Olot, in casa per anziani, aveva preso il virus. È guarita. Si dirà: vabbè, niente di eccezionale. Il fatto è che María è nata il 4 marzo 1907. Ha dunque 113 anni. Aveva festeggiato il compleanno giusto pochi giorni prima che scattasse il blocco. È la donna più anziana di Spagna. Ebbe i natali a San Francisco, dove il padre, giornalista di Pamplona, era emigrato. Tornò in Spagna nel 1915. Durante la traversata il padre morì di tubercolosi. Il corpo fu dato alle onde. María si è sposata...