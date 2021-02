A testa alta. Il Lugano si è presentato così al giro di boa della stagione 2020-2021. Fiero - giustamente - di un raccolto mai tanto generoso da quando il club è tornato in Super League. Da un paio di settimane a questa parte, tuttavia, il vento che aveva spinto i bianconeri durante l’autunno sembra essere cessato. No, non ha ancora cambiato direzione. Pareggiare contro il rognoso Vaduz e sulla pista da sci di Lucerna non rappresenta di certo uno scandalo. E men che meno lo è inginocchiarsi di fronte alla supremazia dei campioni svizzeri in carica. Che la squadra e diversi suoi prim’attori abbiano scalato marcia, passando dalla quarta alla terza, appare però piuttosto evidente.

La classifica, in tutto questo, continua a suggerire una narrazione positiva. E - si aggiungerà - i passaggi a vuoto,...