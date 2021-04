Italia e Turchia sono precipitate in una disputa diplomatica che riflette il crescente malessere sul fianco sud-orientale della Alleanza Atlantica. Questa crisi metterà alla prova la capacità dell’amministrazione Biden di ricompattare i suoi alleati europei. Entrambi i Paesi sono in forte crisi economica. L’Italia continua a soffrire per la pandemia e per le sue scelte per contrastarla. Non è certamente l’unico Paese che oggi dipende dagli acquisti del suo debito pubblico da parte della banca centrale. Però la sua forte dipendenza è accentuata dal fatto che la sua banca centrale deve soppesare gli interessi di ventisette Paesi molto eterogenei. La Turchia è tecnicamente fallita. I mercati però le accordano ancora fiducia, confidenti nella sua abilità tradizionale a lucrare sulla sua posizione...