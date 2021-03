Tanto tuonò che alla fine non piovve. Del resto, nessuno s’aspettava più che lunedì sera nel Consiglio comunale di Lugano si scatenasse la tempesta sul progetto di Polo sportivo e degli eventi (PSE), approvato senza problemi con un chiaro voto quasi unanime (bulgaro, si potrebbe dire, se non fosse che verrebbe subito data un’interpretazione negativa). Dopo settimane di discussioni, di polemiche e di qualche veleno c’era voglia di chiudere una legislatura senza grandi sussulti con una decisione definita storica su un’operazione imponente, in gestazione da un decennio e che vorrebbe far tornare a sognare la grandeur del buon tempo che fu, oltre che tranquillizzare il mondo sportivo e in particolare il Football Club Lugano.

A ridosso delle elezioni comunali, alla fine nei partiti presenti nell’Esecutivo...