Tra gli scudi levatisi contro la rimozione del moretto dalla lista della spesa c’era pure il mio. «Il razzismo lo si estirpa cambiando le menti, non le parole», mi dicevo. Il moretto era la merendina della mia infanzia. Ricordo bene il «crac» della coltre di cioccolato nero sotto l’affondo dei miei denti nella soffice spuma bianca. Per me era una bontà che mi gustavo mentre lo sguardo orgoglioso di Angela Davis, l’attivista afroamericana contro il razzismo degli anni Settanta, mi osservava dalle pareti delle stanze delle mie sorelle più grandi.

Mai mi sarei sognata che quel dolce fosse offensivo nei confronti dell’idolo delle mie sorelle, oppure più in generale nei confronti delle persone di colore. Il moretto era un dolce, punto e basta. Non una testa di un piccolo moro oppure – peggio - una...