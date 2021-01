Mentre si attende di avere il quadro delle discese delle economie nel 2020 e mentre si cerca di capire quale rimbalzo economico potrà esserci in questo 2021, è opportuno anche tentare di comprendere quali sono i fattori che possono aiutarci a trovare la ripresa in questa fase e che potranno anche rafforzare la crescita economica in futuro, una volta che la pandemia sarà passata. Tra questi fattori, ce ne sono due che sono stati oggetto di molte critiche e fonte di molti timori e che invece si stanno confermando nei fatti come elementi necessari e centrali: gli scambi globali e le nuove tecnologie. Di globalizzazione economica quasi non si parla più e, quando lo si fa, spesso prevale una visione negativa. Demonizzare gli scambi globali era già sbagliato prima della pandemia ed è un errore a...