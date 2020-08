Ve l’immaginate un Consiglio federale di sette epidemiologi e virologi, con presidente di turno il dottor Martin Ackermann, attuale capo della cosiddetta task force COVID-19? Vivremmo in uno stato di polizia sanitaria: tutto vietato tranne le poche cose essenziali senza le quali non si può vivere. Il suo predecessore alla testa dell’organo consultivo del Governo, il dottor Matthias Egger, prima di dimettersi dalla carica (ma non dalla task force), aveva previsto che i nuovi casi di contagio giornalieri sarebbero saliti a 200 nella settimana dal 6 al 12 luglio e addirittura a 400 in quella successiva. Sulla base di quelle sue stime aveva criticato gli allentamenti decisi dal Consiglio federale e messo in guardia un po’ tutti. Quei numeri non si sono avverati. Nemmeno oggi, passato un mese, siamo...