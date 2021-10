Forse lo ignoriamo, ma camminiamo tra tesori nascosti. Basterebbe scostare un arbusto, soffermarsi di fronte a un palazzo in rovina, guardare meglio il paesaggio nel quale viviamo immersi per rendercene conto. Non ce ne accorgiamo noi, cittadini teoricamente informatissimi del XXI secolo, ma l’avevano perfettamente capito gli eruditi del passato. Leonardo da Vinci, per dire, che saliva sul tetto del duomo di Milano e, lasciando planare lo sguardo verso nord, nelle giornate terse, giù in fondo alla pianura vedeva ergersi il profilo delle Alpi e poi le disegnava, come attesta una splendida sanguigna del 1510-12 conservata presso la Royal Collection di Londra (ne parliamo, tra molte altre cose, nel CorrierePiù).

Lo sapevano, soprattutto, i rampolli di buona famiglia che nei secoli scorsi, scendevano...