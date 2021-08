Le esequie di Marco Borradori sono state celebrate in un clima di commozione quasi surreale, tanto la sua scomparsa è stata improvvisa e proprio per questo sconvolgente. Ancora ieri a Cornaredo si poteva leggere incredulità sui volti dei presenti. Ma l’intero Ticino era lì – anche davanti al televisore, anche solo col pensiero – per l’ultimo saluto a un uomo, prima che a un politico, dotato di un’empatia fuori dal comune, che con la sua morte ha messo tutti noi in contatto ravvicinato, perfino fisico, con un dolore inaccettabile e bruciante. La sua drammatica dipartita, avvenuta in solitaria, in un’afosa tarda mattinata d’agosto, durante una corsa, continua ad assillarci, a rammentarci la nostra impotenza davanti al fato, a quel destino che decide con noncuranza quando e come spezzare il filo...