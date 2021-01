Ha ragione Maurizio Jacobacci. Che senso ha, o meglio aveva, evocare lo spauracchio della crisi con questo Lugano? La linea da seguire, considerate la solidità e la qualità della squadra, dev’essere decisamente più ambiziosa. Tradotto: a Cornaredo è giunto il momento di pensare in grande. Il gruppo è sano. E a dimostrarlo con i fatti sono diversi giocatori. Mi vengono in mente Bottani e Lovric: senza fare inutili polemiche si stanno adattando ad un gioco che non è propriamente nelle rispettive corde. Un gioco di sacrificio, difensivo, che sta dando i suoi frutti. Il Lugano subisce poco e, in Svizzera come all’estero, i risultati arrivano più facilmente se si dispone di un reparto arretrato affidabile.

Certo, ogni tanto mi piacerebbe un atteggiamento più spregiudicato. Io, ad esempio, a San Gallo...