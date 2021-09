Un imminente giro di incontri in ogni parte del Paese, che toccherà in particolare le città, tra cui Milano dove il 3-4 ottobre prossimo si voterà per il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale, segnerà in Italia la ricomparsa in scena dell’ex premier Giuseppe Conte nella sua nuova veste di presidente del Movimento 5 Stelle, il partito «anomalo» fondato da Beppe Grillo.

Grazie al consenso espresso dall’87,36 per cento dei militanti (quasi 61 mila sui 113.894 iscritti) che hanno partecipato lo scorso 2-3 agosto a un’apposita votazione per via telematica, il Movimento 5 Stelle si era dotato di un nuovo statuto, in forza del quale il ruolo del garante, ossia il suo fondatore Beppe Grillo, viene ridimensionato rispetto a quello della nuova figura del presidente che il vecchio statuto non...