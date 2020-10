Un secolo fa l’influenza spagnola investì l’Europa con la seconda ondata nell’autunno del 1918. Fu l’ondata più devastante. In Svizzera ben 263.399 persone contrassero il virus nel solo mese di ottobre e altre 159.422 in novembre, su una popolazione di 3,9 milioni di abitanti. La spagnola uccise nel nostro Paese 24.449 persone (pari allo 0,62% della popolazione, un tasso di mortalità quindi molto elevato). In Ticino le vittime del «crudel morbo», come allora veniva definito, furono un migliaio. In un secolo la scienza e la medicina hanno fatto passi da gigante. Eppure la Covid-19 ha spiazzato tutti e il virus SARS-CoV-2 torna alla carica con la seconda ondata proprio in ottobre. Fortunatamente le proporzioni sono diversissime.

Quasi tutti gli occhi sono puntati oggi sulla curva dei contagi,...