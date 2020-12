Un intero autunno. Tanto è servito al Lugano per misurarsi con tutte e nove le avversarie di Super League. Atteso, sognato e forse anche un pizzico temuto, sabato è finalmente giunto il turno dello Young Boys. E alla vigilia, scivolare e farsi male sul sintetico dei campioni svizzeri appariva più come una probabilità che una possibilità. «Mindestens drei zu null». Nella sala stampa del Wankdorf siamo stati accolti così, con un pronostico – «come minimo un 3-0» – al limite dello sfottò. Due ore dopo, vi siamo rientrati sorridendo, tra gli sguardi imbarazzati dei colleghi confederati. «Ja, aber...». No, nessuna attenuante. I bianconeri, una volta di più, hanno dimostrato con i fatti di poter ambire a un campionato d’alta classifica. Nemmeno nelle migliori annate in Super League, quelle sfociate...