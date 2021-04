Quarantaquattro giorni. Tanti separano gli ottavi di finale di Coppa Svizzera dal 36. e ultimo turno di Super League. In questo lasso di tempo il Lugano scenderà in campo almeno undici volte. Praticamente ogni quattro giorni. Diamo per scontato il passaggio del turno contro il piccolo Monthey, domani sera, ed evitiamo appositamente di calcolare un potenziale impegno il 24 maggio, lunedì di Pentecoste, per l’ultimo atto della Coppa. Ma siamo al gran finale e - inutile nasconderlo - il richiamo delle sirene inizia a risuonare in lontananza. Che fare? Turarsi completamente le orecchie? O, come Ulisse, prestare quantomeno ascolto, valutare di che si tratta, facendosi comunque legare per non cedere anzitempo?

Maurizio Jacobacci, allenatore dei bianconeri, si dice ambizioso. E, va da sé, parla anche...