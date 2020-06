Sono 33 i chilometri che separano Cornaredo dal Riva IV. Un fazzoletto di terra dove FC Lugano e FC Chiasso si spartiscono il calcio che conta. Eppure le due società, ora come non mai, sembrano distanti anni luce per chiarezza d’idee, feeling con i tifosi e, non da ultimo, credibilità. In fondo è anche una questione di stile. Prendete le ultime ore, coincise con l’estinguersi dei contratti di due difensori che hanno scritto la storia del pallone ticinese: Fulvio Sulmoni (protagonista educato in tutte le piazze cantonali e a Thun) e Bruno Martignoni (campione del mondo con la Svizzera U17 nel 2009).

Con un lungo e dettagliato comunicato la dirigenza bianconera ha riservato il giusto tributo al primo, ringraziandolo per gesta e modi. Al secondo, per altro capitano della squadra, i vertici rossoblù...