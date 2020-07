Va bene, ultimamente ha imbarcato acqua a più riprese e creato non pochi grattacapi a mister Maurizio Jacobacci. Sul banco degli imputati sono saliti in tanti in queste giornate così strane e ravvicinate, a cominciare dal povero Eloge Yao. Eppure, la difesa resta il fiore all’occhiello della stagione bianconera. Di più, il rendimento del pacchetto arretrato è una vera e propria assicurazione sulla vita. Da riscattare in caso, malaugurato e sciagurato, di arrivo a pari punti nelle retrovie. Già, perché l’attuale differenza reti del Lugano (-4) è di gran lunga migliore rispetto a quelle di Thun (-26), Sion (-18) e Neuchâtel Xamax (-24). A meno di terremoti, sarà così anche alla trentaseiesima giornata. Quando, per dirla con Angelo Renzetti, si tirerà una riga su questo campionato sconclusionato...